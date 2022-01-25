МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире по итогам 2021 года вырос на 6,9% по сравнению с 2019 годом, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Стало известно, как задерживались авиарейсы в России в 2021 году

К 2020 году показатель вырос на 18,7%. По данным ассоциации, самый сильный рост грузовых авиаперевозок в прошлом году по сравнению с доковидным 2019 годом наблюдался в Северной Америке (19,8%), в странах Ближнего Востока (10,5%) и в Африке (10,2%). Рост в Европе рост составил 3,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – 0,2%. При этом в Латинской Америке грузовые перевозки в прошлом году снизились на 15,4%.

В декабре же грузовые авиаперевозки выросли на 8,9% по сравнению с декабрем 2019 года. В ноябре аналогичный рост составил 3,9%, в годовом выражении за прошлый месяц показатель увеличился на 8,4%, а объем международных грузоперевозок поднялся на 9,4%.

Наибольший рост зафиксирован в Северной Америке (21,7%), Африке (6,7%) и Европе (6%). На Ближнем Востоке показатель увеличился на 5,7%, в АТР – на 4,1%. В Латинской Америке было зафиксировано снижение объема грузоперевозок на 2,4%.

"Для грузовых перевозок 2021 год был блестящим. Он предоставил многим компаниям возможность заработка на фоне того как пассажирские перевозки оставались в упадке в связи с ограничениями на передвижения ввиду COVID-19. Возможности для роста, в то же время, были упущены в связи с недостатком рабочей силы и проблемами в логистической системе. В целом экономические условия указывают на сильный 2022 год", — считает глава IATA Вилли Уолш.