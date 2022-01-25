МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. К 2030 году в городских агломерациях в РФ планируется обновить 100% автобусов и 80% трамваев, будет обновлено до 80% трамвайной инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"К 2030 году в городских агломерациях планируем обновить 100% автобусов большого класса и 80% трамваев", — сказал Хуснуллин на совещании по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития.

Кроме того, в восьми агломерациях планируется запустить городские электрички на инфраструктуре РЖД и модернизировать до 80% трамвайной инфраструктуры, добавил он.

"Всего за счет инфраструктурного меню по линии общественного транспорта мы одобрили инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты в 20 регионах на сумму более 160 миллиардов рублей", — подчеркнул вице-премьер.