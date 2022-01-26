Turkish Airlines увеличивает число рейсов из Стамбульского аэропорта
Turkish Airlines постепенно увеличивает число авиарейсов из Стамбульского аэропорта после снегопада
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АНКАРА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания Turkish Airlines постепенно увеличивает число авиарейсов из Стамбульского аэропорта, но некоторые маршруты будут отменены, сообщил гендиректор компании Билал Экши.
Стамбульский аэропорт ранее возобновил работу. Turkish Airlines, ранее заявившая, что приостанавливает работу в аэропорту до полуночи, эвакуировав из воздушной гавани свыше 5 тысяч пассажиров, позже сообщила, что начала постепенно осуществлять рейсы из аэропорта.
"Мы постепенно увеличиваем число наших рейсов из аэропорта Стамбула, благодаря усилиям наших команд. Перед тем как отправиться в аэропорт, узнайте статус своего рейса, так как некоторые рейсы будут отменены", — сообщил Экши в Twitter.
Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице.