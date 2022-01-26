АНКАРА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания Turkish Airlines постепенно увеличивает число авиарейсов из Стамбульского аэропорта, но некоторые маршруты будут отменены, сообщил гендиректор компании Билал Экши. Рейсы "Аэрофлота" между Стамбулом и Москвой задержаны

Стамбульский аэропорт ранее возобновил работу. Turkish Airlines, ранее заявившая, что приостанавливает работу в аэропорту до полуночи, эвакуировав из воздушной гавани свыше 5 тысяч пассажиров, позже сообщила, что начала постепенно осуществлять рейсы из аэропорта.

"Мы постепенно увеличиваем число наших рейсов из аэропорта Стамбула, благодаря усилиям наших команд. Перед тем как отправиться в аэропорт, узнайте статус своего рейса, так как некоторые рейсы будут отменены", — сообщил Экши в Twitter.

Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице.