БАГДАД, 28 янв — ПРАЙМ. Международный аэропорт Багдада был обстрелян с применением ракетного оружия в пятницу, не менее шести ракет сбиты, они упали в районе взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.

Ракеты удалось сбить благодаря системе ПВО, пояснил собеседник агентства. Он отметил, что нападение произошло в 4.30 по местному времени (совпадает с мск).

В результате обстрела был поврежден один из самолетов, находившийся на стоянке в аэропорту. На предоставленных источником снимках видна пробоина от ракеты в фюзеляже самолета.