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2022
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Прямой рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву отменен
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Прямой рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways маршрутом Тбилиси-Москва отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Внуково". Самолет должен был вылететь из Тбилиси в... ПРАЙМ, 28.01.2022
транспорт, бизнес, новости, внуково, рейс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Прямой рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways маршрутом Тбилиси-Москва отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Внуково".
Самолет должен был вылететь из Тбилиси в 9.15 в пятницу 28 января и приземлиться во "Внуково" в 11.30. Однако рейс значится как отмененный.
В авиакомпании уточнили, что самолет полетел через Ереван, однако причины таких изменений не назвали.
Ранее в Georgian Airways сообщили, что авиакомпания 28 января выполнит прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву и обратно, все билеты распроданы.