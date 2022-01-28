МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Прямой рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways маршрутом Тбилиси-Москва отменен, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Внуково".

Самолет должен был вылететь из Тбилиси в 9.15 в пятницу 28 января и приземлиться во "Внуково" в 11.30. Однако рейс значится как отмененный.

В авиакомпании уточнили, что самолет полетел через Ереван, однако причины таких изменений не назвали.

Ранее в Georgian Airways сообщили, что авиакомпания 28 января выполнит прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву и обратно, все билеты распроданы.