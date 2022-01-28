МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российская сторона аннулировала разрешение на чартерный рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим рейсом, сообщил председатель совета директоров авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

Прямой рейс Georgian Airways маршрутом Тбилиси-Москва был отменен. Самолет должен был вылететь из Тбилиси в 9.15 в пятницу 28 января и приземлиться во "Внуково" в 11.30, но полетел через Ереван.

"Миллион рейсов планируются чартерных и такого ажиотажа они не вызывают. Лишняя активность и ажиотаж выполнили свою роль", — отметил Гаиашвили.

Росавиация в свою очередь заявила, что не аннулировала разрешение на рейс, Georgian Airways приняла решение об отмене полета самостоятельно.