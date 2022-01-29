МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Более трех тысяч запланированных на субботу авиарейсов отменены на фоне приближения снежной бури, которая должна обрушиться на города Восточного побережья США, сообщил профильный портал FlightAware.

" Самолеты авиакомпании Turkish Airlines

Turkish Airlines увеличивает число рейсов из Стамбульского аэропорта

По данным портала, состоялась отмена 3040 авиарейсов внутри США, в страну и за ее пределы. Большинство отмененных рейсов приходятся на аэропорты таких городов как Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк и Филадельфия.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS), на Восточном побережье США ожидаются сильные снегопады с порывистыми ветрами.