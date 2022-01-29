МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Более трех тысяч запланированных на субботу авиарейсов отменены на фоне приближения снежной бури, которая должна обрушиться на города Восточного побережья США, сообщил профильный портал FlightAware. Turkish Airlines увеличивает число рейсов из Стамбульского аэропорта

По данным портала, состоялась отмена 3040 авиарейсов внутри США, в страну и за ее пределы. Большинство отмененных рейсов приходятся на аэропорты таких городов как Нью-Йорк, Бостон, Ньюарк и Филадельфия.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS), на Восточном побережье США ожидаются сильные снегопады с порывистыми ветрами.