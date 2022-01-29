МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Дешевле всего в феврале жителям ряда крупных российских городов можно отправиться в авиапутешествие в Краснодар и Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Отменены три тысячи авиарейсов из-за непогоды на Восточном побережье США

Сервис выяснил, по каким маршрутам в феврале можно найти недорогие варианты перелетов. Для этого были проанализированы средние цены на билеты в одну сторону из самых популярных российских городов по поисковым запросам клиентов.

"Чаще всего на февраль путешественники ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Уфы. Из столицы бюджетнее всего долететь до Пскова, в среднем за 1,3 тысячи рублей, чуть дороже, в 1,5 тысячи рублей, обойдется перелет до Брянска или Калуги. Рейсы до Уфы можно найти в среднем за 1,8 тысячи рублей, а в Краснодар — за 1,9 тысячи рублей. Замыкает топ бюджетных направлений Владикавказ и Санкт-Петербург — билеты сюда в феврале стоят порядка 2 тысяч рублей.

По данным сервиса, петербуржцам выгоднее всего слетать в Москву или Калугу, перелет составит порядка 1,9 тысячи рублей. Авиапутешествие из Санкт-Петербурга в Архангельск обойдется в 2,1 тысячи рублей, в Воронеж или Калининград — 2,6 тысячи рублей. Долететь до Уфы можно с бюджетом в 2,8 тысячи рублей, до Элисты или Нижнего Новгорода — за 2,9 тысячи рублей.

"Жители Краснодара в феврале могут недорого слетать в Минеральные Воды — за 1,5 тысячи рублей. Билет до Элисты или Брянска будет стоить 1,6 тысячи рублей, до Москвы — 1,9 тысячи. Стоимость перелета до Казани или Сочи в среднем составляет 2,2 тысячи рублей, а до Калуги — 2,3 тысячи. Из Екатеринбурга выгоднее всего отправиться в Урай — перелет обойдется порядка 2,2 тысячи рублей. Добраться до Уфы можно, заложив 2,7 тысячи рублей, до Краснодара — 3,3 тысячи. Цены на перелет в Москву в среднем составляют 3,4 тысячи рублей, а в Самару — 3,5 тысячи", — рассказали в компании.

Самый дешевый авиабилет из Уфы в феврале, согласно исследованию, можно купить до Волгограда — 2,3 тысячи рублей и до Москвы — за 2,4 тысячи. Долететь до Самары можно с бюджетом в 2,7 тысячи, до Ростова-на-Дону или Екатеринбурга — в 2,8 тысячи, а до Санкт-Петербурга — в 2,9 тысячи рублей.