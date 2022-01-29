Алексей Дружинин стал новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), сообщили в пресс-службе кабмина.
Премьер подписал соответствующее постановление.
Дружинин в 2004-2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешёл в Минтранс. В настоящее время он является государственным советником второго класса.