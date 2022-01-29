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https://1prime.ru/transport/20220129/835930027.html
Самолет Super Jet 100 сел в "Шереметьево" из-за датчика неисправности
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Самолет Super Jet 100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... ПРАЙМ, 29.01.2022
транспорт, бизнес, новости, шереметьево, самолет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Самолет Super Jet 100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Самолет выполнял рейс по маршруту Москва — Нижний Новгород. В "Шереметьево" у него сработал датчик неисправности механизма стойки шасси.