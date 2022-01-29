МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Самолет Super Jet 100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Самолет выполнял рейс по маршруту Москва — Нижний Новгород. В "Шереметьево" у него сработал датчик неисправности механизма стойки шасси.