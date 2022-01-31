МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Face Pay может появиться на Московских центральных диаметрах (МЦД) и в наземном транспорте Москвы в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Госуслуги" введут верификацию с помощью биометрии

"Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом, скорее всего, это будет уже 2023 год, система появится на МЦД, какие-то её элементы будут в наземном городском транспорте", — сказал Ликсутов.

В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах — Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и "Тройку" к приложению "Метро Москвы". Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом — и деньги за проезд списываются автоматически.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.