МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. РЖД в текущем году получат 249 новых пассажирских вагонов производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") для поездов дальнего следования, большая часть из них — двухэтажные, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга. Глава РЖД анонсировал выпуск первого капсульного пассажирского вагона

"249 новых пассажирских вагонов пополнят парк поездов дальнего следования в этом году. В том числе это будут: 151 двухэтажный вагон, включая вагоны нового модельного ряда с увеличенным габаритом, пневмоподвеской и детскими купе; 98 одноэтажных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов (из них 44 — плацкартных и 54 — купейных вагонов)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в новых вагонах предусмотрены климат-контроль с системой очистки и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комплексы, мультимедийные системы, розетки и usb-порты для зарядки гаджетов. Вагоны также оборудованы специализированными местами и допоборудованием для маломобильных пассажиров.

"Благодаря поставкам новых вагонов до конца года мы завершим обновление парка регулярных поездов в сообщении с югом России, а двухэтажные составы поедут из Москвы в Йошкар-Олу, Ульяновск и Чебоксары", — сообщили в РЖД. Там добавили, что до конца года в России будет уже восемь новых "Сапсанов" из третьей партии.

ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ

Замглавы РЖД Алексей Шило сообщил журналистам, что нехватки грузовых вагонов на российском железнодорожном рынке нет, в том числе полувагонов и фитинговых платформ.

"Сегодня никакого дефицита парка в стране нет… По полувагонам и фитинговым платформам дефицита точно нет", — сказал Шило.

Как сообщали в сентябре прошлого года участники отрасли, на сети наблюдалась локальная нехватка полувагонов. Спрос на полувагоны вырос на фоне оживления рынка и конъюнктурного роста перевозок угля.

В прошлом году на российском железнодорожном рынке также наблюдался высокий спрос на фитинговые платформы из-за тренда на контейнеризацию.

По данным экспертов рынка, опрошенных ранее РИА Новости, объем производства грузовых вагонов в РФ прогнозировался по итогам 2021 года на уровне свыше 60 тысяч единиц.