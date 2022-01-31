РЖД: 249 новых пассажирских вагонов пополнят парк поездов дальнего следования в этом году
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. РЖД в текущем году получат 249 новых пассажирских вагонов производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") для поездов дальнего следования, большая часть из них — двухэтажные, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.
"249 новых пассажирских вагонов пополнят парк поездов дальнего следования в этом году. В том числе это будут: 151 двухэтажный вагон, включая вагоны нового модельного ряда с увеличенным габаритом, пневмоподвеской и детскими купе; 98 одноэтажных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов (из них 44 — плацкартных и 54 — купейных вагонов)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в новых вагонах предусмотрены климат-контроль с системой очистки и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комплексы, мультимедийные системы, розетки и usb-порты для зарядки гаджетов. Вагоны также оборудованы специализированными местами и допоборудованием для маломобильных пассажиров.
"Благодаря поставкам новых вагонов до конца года мы завершим обновление парка регулярных поездов в сообщении с югом России, а двухэтажные составы поедут из Москвы в Йошкар-Олу, Ульяновск и Чебоксары", — сообщили в РЖД. Там добавили, что до конца года в России будет уже восемь новых "Сапсанов" из третьей партии.
ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ
Замглавы РЖД Алексей Шило сообщил журналистам, что нехватки грузовых вагонов на российском железнодорожном рынке нет, в том числе полувагонов и фитинговых платформ.
"Сегодня никакого дефицита парка в стране нет… По полувагонам и фитинговым платформам дефицита точно нет", — сказал Шило.
Как сообщали в сентябре прошлого года участники отрасли, на сети наблюдалась локальная нехватка полувагонов. Спрос на полувагоны вырос на фоне оживления рынка и конъюнктурного роста перевозок угля.
В прошлом году на российском железнодорожном рынке также наблюдался высокий спрос на фитинговые платформы из-за тренда на контейнеризацию.
По данным экспертов рынка, опрошенных ранее РИА Новости, объем производства грузовых вагонов в РФ прогнозировался по итогам 2021 года на уровне свыше 60 тысяч единиц.
https://1prime.ru/transport/20220131/835937970.html