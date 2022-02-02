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2022-02-02T17:11:44+03:00

2022-02-02T17:06:00+03:00

2022

https://1prime.ru/transport/20220202/835962683.html

Аэрофлот сократил чистый убыток вдвое в 2021 году

Транспорт

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ за прошлый год снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,639 миллиарда рублей, следует из... ПРАЙМ, 02.02.2022

транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, убыток, отчетность

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60