МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ за прошлый год снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,639 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка авиакомпании выросла на 64,8% и составила 378,657 миллиарда рублей.