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2022-02-02T17:06:00+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220202/835962683.html
Аэрофлот сократил чистый убыток вдвое в 2021 году
Транспорт
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Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ за прошлый год снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,639 миллиарда рублей, следует из... ПРАЙМ, 02.02.2022
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, убыток, отчетность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ за прошлый год снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,639 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка авиакомпании выросла на 64,8% и составила 378,657 миллиарда рублей.