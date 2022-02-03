МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. РЖД готовы содействовать следствию в расследовании дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов "Сапсан", сообщила компания. РЖД получат 249 новых пассажирских вагонов в 2022 году

"ОАО "РЖД" заинтересовано в тщательном расследовании мошеннических действий при оборудовании подрядчиком поездов "Cапсан" беспроводным интернетом. Компания готова и будет оказывать всяческое содействие следствию в расследовании данного инцидента", — сообщают в РЖД.

Там добавили, что в настоящее время вся необходимая информация передана правоохранительным органам.

Транспортная прокуратура в среду инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов "Сапсан". Как показала прокурорская проверка, ОАО "РЖД" в 2017 и 2019 годах заключило договоры на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов "Сапсан" на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. В ходе проверки были вскрыты факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. Уточняется, что в результате стоимость выполненных работ была завышена более чем на 800 миллионов рублей.