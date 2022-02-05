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Сообщение о "минировании" в "Шереметьево" оказалось ложным
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Сообщение о "минировании" в аэропорту "Шереметьево" оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее неизвестный сообщил о "минировании" четырех рейсов... ПРАЙМ, 05.02.2022
транспорт, бизнес, новости, шереметьево, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Сообщение о "минировании" в аэропорту "Шереметьево" оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее неизвестный сообщил о "минировании" четырех рейсов и помещения терминала B московского аэропорта "Шереметьево".
"Проверку завершили, информация ложная", — сказал собеседник агентства.