МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Сообщение о "минировании" в аэропорту "Шереметьево" оказалось ложным, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" четырех рейсов и помещения терминала B московского аэропорта "Шереметьево".

"Проверку завершили, информация ложная", — сказал собеседник агентства.