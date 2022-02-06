МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Два круизных лайнера компании Crystal Cruises — Crystal Symphony и Crystal Serenity — были арестованы у побережья Багамских островов из-за неуплаты $4,6 миллиона по счетам за топливо, передает новостной портал Cruise Law News со ссылкой на членов экипажа обоих судов. Владельцу "Рив Гош" продлили арест по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей

Как сообщается, в настоящий момент суда находятся недалеко от порта Фрипорт на острове Большой Багама.

По данным портала, лайнеры арестованы в связи с неуплатой $4,6 миллиона по счетам за топливо. Причем после постановления федерального окружного суда в Майами против круизной линии и ее судов оба лайнера избегали портов США. Например, лайнер Crystal Serenity ранее высадил пассажиров в багамском районе Бимини, чтобы избежать угрозы ареста в Майами. По отзывам очевидцев, во время высадки царил "бедлам".