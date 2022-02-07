МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выявил признаки координации в работе компаний-агрегаторов такси в РФ, пишут "Известия" со ссылкой на материалы расследования комиссии. Visa и MasterCard испугались конкуренции на российском рынке

В документах фигурируют пять компаний, замеченных в нарушениях: "Яндекс.Такси", DiDi, Gett, "Ситимобил" и Bolt Technology. Последняя из названных компаний не работает на российском рынке с осени 2021 года.

Согласно заключению ЕЭК, действия компаний-агрегаторов привели или могли привести к установлению цен (тарифов) на рынке услуг легкового такси в нарушение п. 3 ст. 76 Договора о Евразийском экономическом союзе. При этом в ЕЭК не раскрыли конкретных случаев нарушений.

Вместе с тем сообщается, что материалы расследования были переданы в антимонопольные органы ЕЭС, включая ФАС России.