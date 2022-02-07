МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ситуация с нарушением курьерами правил дорожного движения в Москве требует пристального контроля и внимания, это ответственность нанимающих компаний, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Заммэра Москвы рассказал, как примут решение о снижении скорости в центре

"Действительно, ситуация требует пристального контроля и внимания. Компании, которые берут на работу курьеров, в первую очередь несут за них ответственность и должны их обучать, рассказывать правила поведения и правила дорожного движения", — сказал Ликсутов.

По его словам, бывает, даже на надземных пешеходных переходах курьеры едут на тяжелых электрических велосипедах, вместо того чтобы спешиться и пройти пешком, не создавая проблем для других пешеходов.

"Такие вещи недопустимы", — отметил заммэра.

По его словам, количество курьеров в Москве за последние несколько лет выросло в разы.

"На сегодняшний день, по нашим оценкам, около 100 тысяч людей заняты в работе как курьеры, кто-то на постоянной основе, временно. Это только в Москве, я Московскую область даже не беру. Думаю, что эта цифра точно снижаться не будет, а скорее, только расти", — сказал Ликсутов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30.