МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Москва заключила контракт на организацию речных перевозок, производители начнут тестировать суда в феврале, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Офисы ВТБ в Москве работают в штатном режиме

Ранее столичные власти решили возродить регулярные речные перевозки пассажиров. Планируется поэтапно запустить два маршрута: от Киевского вокзала до Фили и от Автозаводского моста до Печатников.

"У нас конкурс состоялся, государственный контракт заключен. Подрядчик будет обязан построить не только суда, но и причалы для того, чтобы эта инфраструктура заработала, при этом будет обязан обеспечивать работу маршрутов. Обязательство у него — 15 лет", — сказал Ликсутов.

Он отметил, что этот контракт – уникальный для всей России, и в мире таких контрактов крайне мало, а по словам производителей речного транспорта, это фактически возрождение целой отрасли речного судостроения в России, у которой было мало заказов в постсоветское время.

"Уже в феврале производители начнут тестировать суда под нагрузкой в разных условиях, в первую очередь, зимы, лета. Будут смотреть насколько комфортно, насколько удобно все работает, как подключается зарядка, как держит батарея и многое другое", — добавил заммэра.

По его словам, будет два этапа запуска речных маршрутов — часть судов придет в этом году, часть — в 2023 году. Также предполагается обновление причалов, на которых должна быть удобная система оплаты — и Face Pay, и по карте "Тройка".

"Отличать московские суда будет полностью электрический двигатель, там вообще не будет никакой дизельной установки, только электричество. Все суда будут иметь ледовый класс и смогут работать круглогодично. Зарядка судов будет происходить автоматически при швартовке судна, от береговых зарядных станций, установленных на плавучем причале", — рассказал Ликсутов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30.