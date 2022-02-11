МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Китай приостановил выполнение шести рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот", следующих по маршруту Москва-Гуанчжоу, из-за выявленных случаев COVID у пассажиров, сообщило в пятницу управление гражданской авиации Китая (CAAC).

"CAAC приостанавливает выполнение авиакомпанией "Аэрофлот" рейсов SU220 (Москва-Гуанчжоу) из-за выявления коронавируса у 34 пассажиров, прибывших этим рейсом 5 февраля", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Управлении отметили, что "Аэрофлот" обязан оформить пассажирам отмененных рейсов возврат билетов.