МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. РЖД ввели до 12 февраля ограничения на перевозку контейнеров в адрес станций Ворсино и Белый Раст, расположенных на Московской железной дороге, из-за большого скопления вагонов с гружеными контейнерами, сообщает компания.

"В связи с большим скоплением вагонов с гружеными контейнерами РЖД до 12 февраля были введены конвенции на перевозку контейнеров в адрес станций Ворсино и Белый Раст", — отмечают в РЖД.

Там объяснили, что трудности с выгрузкой на ряде транспортно-логистических центров (ТЛЦ) Московского региона произошли из-за массового прибытия контейнерных грузов из Китая накануне Нового года и в преддверии китайского Нового года. При этом площадки ТЛЦ вовремя не освобождались из-за невывоза контейнеров автотранспортом.

"В настоящее время ситуация улучшается. РЖД совместно с грузовладельцами и операторами предприняты меры по перенаправлению поездов на менее загруженные терминалы", — отмечают в холдинге.