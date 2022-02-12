МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия с 21 февраля на взаимной основе наращивает число регулярных авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

С 1 марта Россия также нарастит авиасообщение с Грецией и Кипром, добавляется в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам заседания вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с оперативным штабом.

Количество рейсов из Москвы в Будапешт (Венгрия) вырастет в два раза — с 7 до 14 в неделю, из Санкт-Петербурга в Будапешт — с 4 до 7 в неделю.

Число рейсов из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) вырастет с 2 до 4 в неделю; по маршрутам Калининград – Берлин — с 2 до 6 в неделю, из Калининграда в Дюссельдорф — до 5 раз в неделю.

Кроме того, увеличится количество перелетов из Москвы в Кофу (Греция) — с 4 до 7 рейсов в неделю, из Москвы в Миконос — до 4 рейсов в неделю.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Афины и Салоники, а также из Жуковского и Екатеринбурга в Ираклион будут совершаться с частотой 2 рейса в неделю.

Россия с 21 февраля возобновляет международные авиарейсы из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана, отметили в оперштабе.

С 1 марта Россия снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра.

В оперативном штабе рекомендуют россиянам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции.