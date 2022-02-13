КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Авиарейсы над Украиной в воскресенье выполняются в штатном режиме, следует из данных онлайн-табло украинских международных аэропортов "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Запорожье", "Львов" и "Днепр". СМИ: авиакомпании могут с понедельника перестать летать над Украиной

Массовых отмен рейсов в этих аэропортах нет, полеты выполняются по расписанию.

В аэропорту "Одесса" отменены 2 рейса из Варшавы (Польша) и один в Варшаву 13 и 14 февраля, а в аэропорту "Борисполь" отменены 4 рейса в Амстердам (Нидерланды).

В случае отмены рейсов авиакомпании будут информировать своих клиентов, заявили РИА Новости в справочной аэропорта "Борисполь".

Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники, сообщало, что авиационное пассажирское сообщение на Украине может быть прекращено с понедельника 14 февраля из-за действий страховщиков.