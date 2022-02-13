Авиарейсы над Украиной в воскресенье выполняются в штатном режиме, массовых отмен нет
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КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Авиарейсы над Украиной в воскресенье выполняются в штатном режиме, следует из данных онлайн-табло украинских международных аэропортов "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Запорожье", "Львов" и "Днепр".
Массовых отмен рейсов в этих аэропортах нет, полеты выполняются по расписанию.
В аэропорту "Одесса" отменены 2 рейса из Варшавы (Польша) и один в Варшаву 13 и 14 февраля, а в аэропорту "Борисполь" отменены 4 рейса в Амстердам (Нидерланды).
В случае отмены рейсов авиакомпании будут информировать своих клиентов, заявили РИА Новости в справочной аэропорта "Борисполь".
Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники, сообщало, что авиационное пассажирское сообщение на Украине может быть прекращено с понедельника 14 февраля из-за действий страховщиков.