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Самолету из Мадейры запретили входить в воздушное пространство Украины
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Лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба компании. Борт, летевший из португальской Мадейры в... ПРАЙМ, 13.02.2022
транспорт, бизнес, новости, украина, самолеты, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба компании.
Борт, летевший из португальской Мадейры в Киев (аэропорт "Борисполь"), сел в Кишиневе. Для 175 пассажиров организован трансфер в Киев.
"12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины", — говорится в сообщении.
По данным компании, владелец самолета предоставил категорический отказ во время совершения рейса, несмотря на усилия авиакомпании и украинских госструктур.
Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники, сообщало, что авиационное пассажирское сообщение на Украине может быть прекращено с понедельника 14 февраля из-за действий страховщиков.