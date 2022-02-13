КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба компании. СМИ: авиакомпании могут с понедельника перестать летать над Украиной

Борт, летевший из португальской Мадейры в Киев (аэропорт "Борисполь"), сел в Кишиневе. Для 175 пассажиров организован трансфер в Киев.

"12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины", — говорится в сообщении.

По данным компании, владелец самолета предоставил категорический отказ во время совершения рейса, несмотря на усилия авиакомпании и украинских госструктур.

Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники, сообщало, что авиационное пассажирское сообщение на Украине может быть прекращено с понедельника 14 февраля из-за действий страховщиков.