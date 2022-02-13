Украинские СМИ: воздушное пространство страны полностью закроют 14 февраля
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Власти Украины полностью закроет воздушное пространство страны для самолетов с 14 февраля. Как рассказал украинскому изданию "Страна" источник, это произойдет на фоне действий западных страховых компаний.
"Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника", — отметил собеседник издания.
Это связано с тем, что страховые компании Великобритании заявили о прекращении действия страховок в небе над Украиной.
"Стране" собеседник на страховом рынке сообщил, что крупнейшие британские компании, у которых перестраховываются другие страховщики, сегодня разослали всем лессорам (собственникам самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) в мире официальное письмо: через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие на Украине и над Украиной для любого воздушного корабля.
"Эти уроды (британские страховые компании — прим. ред.) вводят воздушную блокаду. Ни один самолёт не вылетит и не влетит с Украины примерно с середины дня понедельника", — отметил источник.
https://1prime.ru/transport/20220213/836052952.html