МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Власти Украины полностью закроет воздушное пространство страны для самолетов с 14 февраля. Как рассказал украинскому изданию "Страна" источник, это произойдет на фоне действий западных страховых компаний.

"Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника", — отметил собеседник издания.

Это связано с тем, что страховые компании Великобритании заявили о прекращении действия страховок в небе над Украиной.

"Стране" собеседник на страховом рынке сообщил, что крупнейшие британские компании, у которых перестраховываются другие страховщики, сегодня разослали всем лессорам (собственникам самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) в мире официальное письмо: через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие на Украине и над Украиной для любого воздушного корабля.

"Эти уроды (британские страховые компании — прим. ред.) вводят воздушную блокаду. Ни один самолёт не вылетит и не влетит с Украины примерно с середины дня понедельника", — отметил источник.