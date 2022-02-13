КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Воздушное движение над Украиной, скорее всего, приостановят уже с понедельника, заявил в своем Telegram депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. СМИ: авиакомпании могут с понедельника перестать летать над Украиной

Он рассказал, что одна из крупнейших страховых компаний Великобритании уже уведомила о прекращении страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины, с 14:00 по Лондону (17:00 мск) 14 февраля.

Ранее лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины. Борт из португальской Мадейры в Киев (аэропорт "Борисполь") сел в Кишиневе.

Ожидается, что сегодня появится запрет от Air France, написал Гончаренко.

"Важно! Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже!", — обратился к украинцам депутат и добавил, что в ближайшую неделю-две это будет сделать очень сложно.