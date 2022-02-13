КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство, заявил агентству Рейтер советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Воздушное пространство Украины могут закрыть с понедельника

"Этот нонсенс. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду", — сказал он.

Ранее в воскресенье депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram, что воздушное движение над Украиной, скорее всего, приостановят уже с понедельника.

Кроме того, лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины. Борт из португальской Мадейры в Киев (аэропорт "Борисполь") сел в Кишиневе.