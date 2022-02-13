КИЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. Небо над Украиной остается открытым, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам совещания с украинскими авиаперевозчиками. Госдеп приказал сотрудникам американского посольства покинуть Украину

Государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков и готово оказать помощь, в том числе финансовую, тем из них, кто испытывает трудности в связи с колебаниями на рынке страхования, добавил он.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", — говорится в сообщении министерства в Facebook.

Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники, сообщало, что авиационное пассажирское сообщение на Украине может быть прекращено с понедельника 14 февраля из-за действий страховщиков. Посол Украины обвинил Германию в лицемерии

Одна из крупнейших страховых компаний Великобритании уже уведомила о прекращении страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины, с 14:00 по Лондону (17:00 мск) 14 февраля.

Замглавы офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко также написал в Facebook, что небо над Украиной открыто, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) не давало рекомендаций ограничить полеты над Украиной, а большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений.

Александр Кубраков ожидает, что ситуация на рынке страховых услуг стабилизируется в ближайшее время. "Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется", — говорится в сообщении.

В случае необходимости украинские власти обеспечат возвращение всех граждан Украины из-за границы, отметил министр.