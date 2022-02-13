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2022
https://1prime.ru/transport/20220213/836053997.html
Lufthansa рассматривает вопрос приостановки полетов на Украине
Транспорт
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Немецкая авиакомпания Lufthansa "очень внимательно" следит за ситуацией вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель перевозчика. Согласно сообщению, компания рассматривает... ПРАЙМ, 13.02.2022
транспорт, бизнес, новости, украина, авиасообщение, самолеты, lufthansa
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa "очень внимательно" следит за ситуацией вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель перевозчика.
Согласно сообщению, компания рассматривает вопрос прекращения авиасообщения, но каких-либо решений по этому поводу пока нет.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что небо над Украиной остаётся открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.