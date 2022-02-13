БЕРЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa "очень внимательно" следит за ситуацией вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель перевозчика. Небо над Украиной остаётся открытым

Согласно сообщению, компания рассматривает вопрос прекращения авиасообщения, но каких-либо решений по этому поводу пока нет.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что небо над Украиной остаётся открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.