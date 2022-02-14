МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" предоставила клиентам возможность вернуть или поменять авиабилеты на рейсы на Украину, говорится в распространенном в воскресенье заявлении компании. МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полетов из Украины

"Приобретшим до 13 февраля 2022 года (включительно) авиабилеты на рейсы "Турецких авиалиний" на Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев) в период с 13 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года (включительно) предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года", — говорится в заявлении.

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.