МУРМАНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Норвежская авиакомпания Norwegian приняла решение временно приостановить полеты над Украиной, сообщила телекомпания TV2. Самолету из Мадейры запретили входить в воздушное пространство Украины

Уточняется, что решение было принято "по соображениям безопасности".

Ранее власти Норвегии рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за "серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью", а также воздержаться от любых поездок на Украину, в Россию и Белоруссию.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам совещания с украинскими авиаперевозчиками с воскресенье 1 февраля заявил, что небо над Украиной остается открытым. Он подчеркнул, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.