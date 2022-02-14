КИЕВ, 14 фев — ПРАЙМ. Иностранные авиакомпании продолжают осуществлять рейсы на Украину согласно расписанию, свидетельствует онлайн табло киевского "Международного аэропорта "Борисполь". Авиакомпания Norwegian приостанавливает полеты над Украиной

В понедельник в Киев прибудут рейсы Ryanair, Turkish Airlines, KLM, Lufthansa, Austrian Airlines, Egypt Air, Air France и других авиакомпаний, отменен только один рейс Qatar Airways из Дохи в Киев.

Однако ранее норвежская авиакомпания Norwegian приняла решение приостановить полеты над Украиной "по соображениям безопасности".

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам совещания с украинскими авиаперевозчиками с воскресенье 1 февраля заявил, что небо над Украиной остается открытым. Он подчеркнул, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.