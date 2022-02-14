2022-02-14T16:39:00+03:00
2022-02-14T16:41:25+03:00
2022-02-14T16:39:00+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220214/836063681.html
Оперштаб разрешил аэропорту "Якутск" принимать международные рейсы
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Оперштаб РФ разрешил аэропорту "Якутск" с 21 февраля принимать международные рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта в Instagram. Ранее прием таких рейсов был приостановлен из-за... ПРАЙМ, 14.02.2022
транспорт, бизнес, новости, рейсы, оперштаб по борьбе с коронавирусом
https://cdnn.1prime.ru/images/83470/15/834701551.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83470/15/834701551.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83470/15/834701550.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83470/15/834701550.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83470/15/834701539.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83470/15/834701539.jpg
https://1prime.ru/transport/20220212/836048684.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЯКУТСК, 14 фев — ПРАЙМ. Оперштаб РФ разрешил аэропорту "Якутск" с 21 февраля принимать международные рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта в Instagram.
Ранее прием таких рейсов был приостановлен из-за коронавирусных ограничений.
Отмечается, что глава республики Айсен Николаев обратился к руководителю федерального оперативного штаба, вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.
"С 21 февраля 2022 года аэропорт "Якутск" готов принимать международные рейсы по открытым направлениям", — говорится в сообщении.