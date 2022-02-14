ЯКУТСК, 14 фев — ПРАЙМ. Оперштаб РФ разрешил аэропорту "Якутск" с 21 февраля принимать международные рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта в Instagram. Россия с 21 февраля наращивает авиасообщение с тремя странами

Ранее прием таких рейсов был приостановлен из-за коронавирусных ограничений.

Отмечается, что глава республики Айсен Николаев обратился к руководителю федерального оперативного штаба, вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

"С 21 февраля 2022 года аэропорт "Якутск" готов принимать международные рейсы по открытым направлениям", — говорится в сообщении.