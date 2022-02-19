БЕРЛИН, 19 фев — ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из него на неделю с 21 по 28 февраля. Крупнейшая на Украине авиакомпания выводит самолеты за границу

Ранее МИД Германии рекомендовал гражданам покинуть Украину.

Авиакомпания следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее, говорится в сообщении.

Австрийская Austrian Airlines, дочерняя компания Lufthansa, подтвердила РИА Новости, что также прекращает полеты в Киев и Одессу до конца февраля.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам совещания с украинскими авиаперевозчиками с воскресенье 13 февраля заявил, что небо над Украиной остается открытым. Он подчеркнул, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.