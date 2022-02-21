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Движение электричек в Москву на Казанском направлении затруднено
Транспорт
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Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении затруднено по техническим причинам, предупреждает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК)... ПРАЙМ, 21.02.2022
транспорт, бизнес, новости, транспорт, москва, электрички
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении затруднено по техническим причинам, предупреждает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).
Это связано с остановкой состава на станции "Авиамоторная", уточняется в сообщении.
Некоторые поезда на Москву идут по другому пути.