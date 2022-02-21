МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении затруднено по техническим причинам, предупреждает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

Это связано с остановкой состава на станции "Авиамоторная", уточняется в сообщении.

Некоторые поезда на Москву идут по другому пути.