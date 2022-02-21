ДОНЕЦК, 21 фев — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в районе донецкого аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке

Уточняется, что громкий хлопок был слышан на расстоянии нескольких километров.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пяницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.