МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Топ-15 российских регионов с низким уровнем развития общественного транспорта возглавили Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область, говорится в исследовании "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), с которым ознакомилось РИА Новости. Мишустин назначил нового замминистра транспорта России

"На основе анализа нескольких факторов оценен уровень развития городского транспорта в регионах, определены субъекты, в большей степени нуждающиеся в поддержке со стороны государства для модернизации системы общественного транспорта", — говорится в отчёте.

Дальше в списке идут Хакасия, Карелия, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Псковская область, Якутия и замыкает топ-15 Орловская область.

В отчете уточняется, что при составлении рейтинга оценивалась доля техники в парке региона выше нормативного срока использования, прогноз потребности приобретения транспорта до 2025 года, оценка уровня развития инфраструктуры для него, а также объем средств, предусмотренный на приобретение или обновление парка и ряд других факторов.

РЕГИОНЫ ИСПЫТЫВАЮТ ДЕФИЦИТ

ГТЛК также на основе данных Russian Automotive Market Research приводит перечень регионов по потребности в новом городском пассажирском транспорте. Среди них Томская область (потребность – 1,3 тысячи единиц техники), Пермский край (2,4 тысячи единиц), Амурская (708 единиц), Нижегородская (2,9 тысячи единиц) и Сахалинская (530 единиц) области.

"Полноценная реформа общественного транспорта невозможна без обновления подвижного состава, от которого напрямую зависит безопасность, комфорт и мобильность пассажиров. Многим субъектам страны по-прежнему необходима модернизация значительной доли парков техники", — отмечают в ГТЛК.

Также среди российских регионов потребность в технике отмечается в Кемеровской, Ростовской областях, Башкирии, Архангельской, Тверской, Ульяновской и Калужской областях. Топ-15 замыкают Свердловская и Мурманская области, а также Чувашская Республика.