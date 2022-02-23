МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания Air Astana будет летать в столицу Украины Киев по альтернативному маршруту, авиасообщение между странами может быть приостановлено незамедлительно, сообщила пресс-служба компании. Парламент Казахстана одобрил поправки в договор об ЕАЭС

"Air Astana внимательно следит за ситуацией в Украине и может незамедлительно приостановить авиасообщение между Казахстаном и Украиной. Принимая во внимание, что в Киеве находятся наши сограждане, которым нужно вернуться в Казахстан, а также то, что в Казахстане пребывают граждане Украины, которым нужно добраться на родину, Air Astana продолжает полеты между двумя странами", — говорится в сообщении.

Поясняется, что для облета потенциально конфликтной зоны авиаперевозчик будет выполнять полеты между Казахстаном и Украиной по альтернативному маршруту с технической остановкой в Атырау и более поздним прибытием и вылетом из Киева.

"Пассажиры, зарегистрированные на рейс, будут уведомлены об обновленном расписании путем SMS-сообщения. Время вылета из Алматы и Нур-Султана остается без изменений", — отмечает пресс-служба.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.