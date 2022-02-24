МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Государственная авиационная служба Украины заявила, что воздушное пространство страны открыто и доступно для планирования и выполнения полетов. Украина ввела режим ЧП

"Воздушное пространство Украины открыто и доступно для планирования и выполнения полетов! Государственная авиационная служба Украины и Украэрорух поддерживают постоянную операционную связь с военным сектором и международными партнерами для обеспечения транспарентности при оценке потенциальных рисков", — говорится в сообщении в Facebook службы.

Отмечается, что сейчас ситуация в воздушном пространстве Украины под контролем и стабильна, безопасность полетов обеспечивается в полной мере.

Ранее ряд европейских авиакомпаний, в частности, Lufthansa, Air France и SWISS объявили о временной приостановке рейсов на Украину из-за ситуации с безопасностью. В понедельник заместитель главы офиса президента страны Ростислав Шурма заявил, что Украина частично стабилизировала ситуацию с авиаперевозками, вызванную обострением ситуации вокруг страны, все крупные украинские авиаперевозчики работают в прежних объемах.