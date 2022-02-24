МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ряд авиарейсов в аэропорту Харькова отменены либо задерживаются по неуказанным причинам, свидетельствуют данные онлайн-табло. На Украине заявили, что воздушное пространство страны открыто для полетов

Согласно данным на сайте аэропорта, отменены два рейса из Харькова в Киев, которые были запланированы на 7.50 мск на 24 февраля. Кроме того, задерживаются рейсы из Харькова в Шарм-эш-Шейх на 03.35 мск и в Стамбул на 11.20 мск 24 февраля.

Также с задержками прибудут рейсы из Шарм-эш-Шейха и Стамбула, запланированные на 24 февраля.