МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись, сообщило издание Avianews. В аэропорту Харькова отменены или задерживаются ряд авиарейсов

"Аэропорт Харьков вечером 23 февраля временно закрыли на несколько часов, говорится в сообщении для летного состава NOTAM №A0572/22. Аналогичное предписание в NOTAM №A0573/22 появилось для аэропорта Днепр", — сообщается на сайте издания.

Отмечается, что взлетно-посадочная полоса Харькова не принимает рейсы с 21.35 мск 23 февраля до 09.35 мск 24 февраля. Аэропорт Днепра закрыт с 01.00 мск до 08.00 мск 24 февраля.

О причинах закрытия аэропортов не сообщается.