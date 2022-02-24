МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации, сообщает международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM. На Украине заявили, что воздушное пространство страны открыто для полетов

"Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", — говорится в сообщении.