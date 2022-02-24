2022-02-24T07:13:48+03:00
2022-02-24T07:13:48+03:00
2022-02-24T07:13:48+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220224/836152861.html
В Евроконтроле оценили безопасность воздушного пространства Украины
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует не использовать воздушное пространство Украины. "Срочно, никаких операций... ПРАЙМ, 24.02.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, ес, украина, воздушное пространство
https://cdnn.1prime.ru/images/83575/68/835756840.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83575/68/835756840.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83575/68/835756839.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83575/68/835756839.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83575/68/835756827.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83575/68/835756827.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836152335.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует не использовать воздушное пространство Украины.
"Срочно, никаких операций на Украине сегодня… Советуем всем операторам", — написал он в Twitter.