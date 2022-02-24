МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует не использовать воздушное пространство Украины. Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

"Срочно, никаких операций на Украине сегодня… Советуем всем операторам", — написал он в Twitter.