Минтранс заявил о нормализации ситуации в аэропортах и с железнодорожным транспортом
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. На конец дня во всех аэропортах юга России ситуация полностью нормализовалась, скоплений пассажиров не допущено, сообщает Минтранс РФ со ссылкой на главу ведомства Виталия Савельева.
"В своем выступлении Виталий Савельев отметил, что в 11 аэропортах, временно приостановивших работу на юге России 24 февраля, благодаря реализованным мерам не допущено скопления пассажиров. На конец дня во всех аэропортах ситуация полностью нормализовалась", — говорится в сообщении.
Савельев обратил внимание Росавиации, а также представителей авиакомпаний и аэропортов на необходимость максимального содействия пассажирам, в том числе обеспечения их горячим питанием, а при необходимости и предоставления мест отдыха в случае возможных задержек рейсов.
"В части железнодорожного сообщения ситуация характеризуется как стабильная. В Республике Крым к составам добавлены дополнительные вагоны и сформировано два дополнительных поезда в Москву и Санкт-Петербург. В Краснодарском крае усилено движение электричек и сформировано два дополнительных поезда Адлер — Москва", — говорится в сообщении министерства.
По данным Минтранса, по маршруту Краснодар — Москва с 25 февраля будут осуществлять работу два дополнительных поезда с остановками в том числе в Ростове-на-Дону, Воронеже, Белгороде и Курске. "Поезда взяты из резерва, сформированного ранее для возможного приема беженцев с территорий ДНР и ЛНР", — заключили в Минтрансе.
https://1prime.ru/transport/20220224/836164832.html