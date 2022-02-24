МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. На конец дня во всех аэропортах юга России ситуация полностью нормализовалась, скоплений пассажиров не допущено, сообщает Минтранс РФ со ссылкой на главу ведомства Виталия Савельева. Великобритания наложила санкции на ВТБ и "Аэрофлот"

"В своем выступлении Виталий Савельев отметил, что в 11 аэропортах, временно приостановивших работу на юге России 24 февраля, благодаря реализованным мерам не допущено скопления пассажиров. На конец дня во всех аэропортах ситуация полностью нормализовалась", — говорится в сообщении.

Савельев обратил внимание Росавиации, а также представителей авиакомпаний и аэропортов на необходимость максимального содействия пассажирам, в том числе обеспечения их горячим питанием, а при необходимости и предоставления мест отдыха в случае возможных задержек рейсов.

"В части железнодорожного сообщения ситуация характеризуется как стабильная. В Республике Крым к составам добавлены дополнительные вагоны и сформировано два дополнительных поезда в Москву и Санкт-Петербург. В Краснодарском крае усилено движение электричек и сформировано два дополнительных поезда Адлер — Москва", — говорится в сообщении министерства.

По данным Минтранса, по маршруту Краснодар — Москва с 25 февраля будут осуществлять работу два дополнительных поезда с остановками в том числе в Ростове-на-Дону, Воронеже, Белгороде и Курске. "Поезда взяты из резерва, сформированного ранее для возможного приема беженцев с территорий ДНР и ЛНР", — заключили в Минтрансе.