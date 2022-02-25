МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Министерство транспорта Канады запретило национальным авиакомпаниям и зарегистрированным в стране самолетам полеты в воздушном пространстве Украины и прилегающих зонах, включая Москву. Канада ввела новые санкции против России

"В ответ на разворачивающийся на Украине конфликт мы выпустили уведомление, запрещающее канадским операторам и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов входить в воздушное пространство Украины", — говорится в заявлении минтранса.

Запрет также распространяется на воздушное пространство, которое включает Москву, Ростов, белорусский Минск и молдавскую столицу Кишинев, заявил минтранс.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.