Евросоюз введет запрет на продажу России самолетов
Евросоюз введет запрет на продажу российским авиакомпаниям всех самолетов, запчастей и оборудования
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен выступила перед журналистами после внеочередного саммита глав государств ЕС, на котором было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.
"…Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведёт к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого", — сказала она.
Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.