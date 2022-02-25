МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии спрогнозировала эффект от санкций против России

Фон дер Ляйен выступила перед журналистами после внеочередного саммита глав государств ЕС, на котором было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.

"…Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведёт к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого", — сказала она.

Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.