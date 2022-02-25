МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" в связи с ограничениями на использование воздушного пространства, введенными властями Чехии и Польши, приостанавливает выполнение полетов в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта, сообщает компания. Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Чехии и Польши, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение полетов в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года включительно", — говорится в сообщении.

Пассажирам "Аэрофлота", имеющим оформленную перевозку в/из/через Прагу и Варшаву на рейсы в указанный период, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, изменение даты перевозки на последующий период, замена Праги и Варшавы на альтернативные европейские пункты из действующего расписания "Аэрофлота".

"Актуальная информация о статусе рейсов в Чехию и Польшу будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Просим пассажиров следить за изменениями в расписании", — сообщает компания.

Чехия и Польша с полуночи закрывают свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.