Эксперт Петропольский: в случае отмены рейса нужно сразу связаться с представительством авиакомпании
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Отмена или задержка рейса может случиться с каждым человеком, особенно если случился отпускной сезон. Или, если мы говорим о сегодняшних днях, такое может случиться из-за острой политической обстановки в стране и мире", — пояснил агентству "Прайм" Алексей Петропольский из компании Urvista.
Если рейс неожиданно был отменён, по его словам, гражданину следует, в первую очередь, связать с представительством своей авиакомпании.
"У каждой из авиакомпаний действуют свои правила возврата денежных средств за отменённые рейсы и в принципе своя политика на этот счёт", — советует Петропольский.
Некоторые авиакомпании, по его словам, предлагают своим клиентам перебронировать билеты на другие направления или же даты.
"Но в любом случае, для всех доступен полный возврат средств. У большинства авиакомпаний процесс возврата осуществляется непосредственно через личный кабинет на сайте или в автоматическом режиме", — напомнил он.
В крайнем случае, советует он, путешественникам следует обратиться также и в офис продаж.
https://1prime.ru/transport/20220226/836186484.html