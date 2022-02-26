МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Отмена или задержка рейса может случиться с каждым человеком, особенно если случился отпускной сезон. Или, если мы говорим о сегодняшних днях, такое может случиться из-за острой политической обстановки в стране и мире", — пояснил агентству "Прайм" Алексей Петропольский из компании Urvista. Эксперт объяснил, готова ли экономика России к новым санкциям

Если рейс неожиданно был отменён, по его словам, гражданину следует, в первую очередь, связать с представительством своей авиакомпании.

"У каждой из авиакомпаний действуют свои правила возврата денежных средств за отменённые рейсы и в принципе своя политика на этот счёт", — советует Петропольский.

Некоторые авиакомпании, по его словам, предлагают своим клиентам перебронировать билеты на другие направления или же даты.

"Но в любом случае, для всех доступен полный возврат средств. У большинства авиакомпаний процесс возврата осуществляется непосредственно через личный кабинет на сайте или в автоматическом режиме", — напомнил он.

В крайнем случае, советует он, путешественникам следует обратиться также и в офис продаж.

