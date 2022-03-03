МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Отказ от техобслуживания зарубежных самолетов и требование о возврате техники, находящейся в лизинге, могут привести к дефициту воздушных судов для внутреннего сообщения в РФ, заявила РИА Новости вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Горовая. США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями.

"Доля Airbus в воздушном парке России составляет более 30%, еще более 30% — самолеты Boeing. Это примерно по 300 самолетов. Отказ от техобслуживания и требования о возврате техники, находящейся в лизинге, приведет к дефициту для внутреннего сообщения даже с учетом сокращения международных рейсов", — сказала Горовая.

"Обслуживать самолеты самим или в других странах, скорее всего, не получится, так как парк молодой, на него альтернативных комплектующих пока нет, например, в том же Китае. Получить запчасти серыми схемами сложно, да и если получим, то возникнут риски безопасности, которые нужно будет каким-то образом снимать", — продолжила она.

По мнению Горовой, рынок отечественного авиастроения полностью покрыть дефицит оперативно не сможет, на это потребуется несколько лет.

"Скорее всего, для решения вопроса авиаперевозок придется воспользоваться услугами зарубежных авиакомпаний. Развивать мокрый лизинг с "несанкционными" странами (одна авиакомпания (лизингодатель) предоставляет в аренду самолёт, полный экипаж самолёта, техническое обслуживание и страхование другой авиакомпании или другому виду бизнеса, действующему в качестве посредника авиаперелётов (лизингополучатель), который оплачивает управление по часам)", — отметила она.