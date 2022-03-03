МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Наземный транспорт в случае запрета на морские перевозки с РФ столкнётся с трудностями, а переориентация грузопотоков на автотранспорт и железную дорогу приведёт к падению доходов для всех компаний, связанных с морским транспортом, сообщил РИА Новости руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов. США решили ввести санкции против всех госпредприятий России

По заявлению министерства инфраструктуры Украины в среду, Киев требует запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах. Во вторник Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Мера относится к судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией.

"В случае запрета на морское сообщение с портами РФ перевозка грузов морским транспортом в направлении стран ЕС (и иных стран, поддержавших санкции против РФ) будет заканчиваться границами РФ и груз далее будет следовать наземным транспортом (автомобильным или железнодорожным). Возможно, грузоотправители будут отказываться от морских перевозок и переходить на наземные перевозки, что приведет к падению доходов для всех компаний, связанных с морским транспортом", — объяснил Новрузов.

По словам эксперта, по времени наземный транспорт короче. "Однако вопрос способности наземных перевозчиков перевезти еще дополнительные 150 миллионов тонн грузов только с портов Балтийского бассейна требует детальной проработки", — сказал он.

По его словам, запрет на обслуживание российских судов в иностранных портах приведет либо к полному отказу от использования судов под флагом РФ на экспортных перевозках (исключая рейдовую перевалку, если ее "забудут" при вводе запрета) и сосредоточение на каботажных перевозках.

"Это может вызвать массовую "смену флага" на судах для обхода данного запрета, но эта мера может быть бесполезной, если запрет будет введен на суда, принадлежащие российским судоходным компаниям. Тогда обслуживание любых перевозок, кроме каботажных, будет отдано иностранным компаниям. В этом случае снижение конкурентноспособности и полная зависимость от иностранного флота повлияет на удорожание перевозок", — сказал эксперт.